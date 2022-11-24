Происшествия

Суд снова оправдал известного тревел-блогера по делу об убийстве

Ленинский районный суд Новосибирска, во второй раз рассмотрев уголовное дело местного тревел-блогера Анатолия Гомзякова, который обвинялся в убийстве человека, вновь оправдал его.

Ленинский райсуд в мае этого года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей оправдал Гомзякова «в связи с непричастностью к совершению преступления». Однако приговор был обжалован. В сентябре Новосибирский областной суд отменил его и вновь направил дело на рассмотрение в суд первой инстанции, пишет РИА Новости.

«Приговором Ленинского районного суда Новосибирска от 25 ноября 2022 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Гомзяков А.В. оправдан по предъявленному ему обвинению <…> за непричастностью его к совершению данного преступления», - говорится в сообщении суда.

В суде пояснили, что коллегия присяжных заседателей огласила свой оправдательный вердикт по делу блогера 24 ноября – признала его невиновным в убийстве. Суд признал за Гомзяковым право на реабилитацию в связи с уголовным преследованием. Приговор пока не вступил в силу.

Анатолий Гомзяков - известный новосибирский тревел-блогер. Он обвинялся в умышленном убийстве мужчины в квартире в Ленинском районе Новосибирска. По данным СМИ, Гомзяков выпивал с одним из своих подписчиков в его квартире на 24-м этаже, а наутро тело мужчины нашли возле дома.

По версии обвинения, блогер «нанес потерпевшему не менее одного удара в голову с применением предмета, используемого в качестве оружия», а затем якобы перенес тело потерпевшего на балкон квартиры и сбросил вниз. Обвиняемый же утверждал, что просто заснул во время застолья, а проснувшись и не обнаружив хозяина дома, ушел к себе домой. Мужчине грозило наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.