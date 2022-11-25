Происшествия

Младенец умер из-за пьяного анестезиолога в российском регионе

В Новосибирской области из-за халатности анестезиолога и другого персонала местной больницы скончался полуторамесячный ребенок. Пьяный врач-анестезиолог не мог в течение шести часов поставить ребенку катетер.

Мать погибшего ребенка рассказала, что младенец заболел 17 ноября. Женщина вызвала врача-педиатра, который прописал лечение. Но спустя сутки в моче ребенка обнаружилась кровь, поэтому ребенка направили на обследование в районную больницу, пишет RuNews24.

Младенца лечила заведующая отделением, которая решила, что у него ОРВИ и, возможно, ротовирус. Однако назначенное врачом лечение не помогало, ребенку становилось хуже. Несмотря на это, заведующая говорила, что анализы малыша в пределах нормы.

21 ноября состояние младенца резко ухудшилось, и его отвезли в реанимацию. Спустя шесть часов он скончался.

Мать обвинила в случившемся анестезиолога, который не мог помочь ребенку из-за алкогольного опьянения. Позже алкотестер показал, что женщина права. Врач также признался, что находился на рабочем месте с похмелья, однако отметил, что его состояние видели коллеги, в том числе заведующая.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Как выяснило следствие, анестезиолог поставил ребенку катетер, но неправильно, и он выпал спустя некоторое время. Поэтому лекарство не попало в организм ребенка.