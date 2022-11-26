Происшествия

Иностранца разыскивают в Псковской области по подозрению в убийстве мастера по наращиванию волос

Сотрудников правоохранительных органов в Псковской, Тверской и Новгородской областях ориентировали на розыск 41-летнего гражданина Киргизии, подозреваемого в убийстве 27-летней девушки в Санкт-Петербурге.

25 ноября девушку нашли мертвой в собственной квартире на Студенческой улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. На теле имелись следы ножевых ранений, на шее была проволока. Труп был завернут в полиэтилен и лежал между мешков со строительным мусором.

Известно, что подозреваемый занимался ремонтом на Студенческой улице, но днём уехал из Петербурга на автобусе, пишет «Фонтанка».

Погибшая работала мастером по наращиванию волос.