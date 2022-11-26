Происшествия

Мошенник предложил псковичке защитить ее деньги и украл 145 тысяч рублей

Мошенник предложил псковичке защитить ее деньги и украл 145 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 25-летней жительнице Псковского района 21 ноября позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником правоохранительных органов. И под предлогом якобы предотвращения несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета обманным путем завладел денежными средствами в сумме 145 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.