Происшествия

Lada сгорела ночью на Запсковье из-за короткого замыкания

Автомобиль Lada Priora сгорел ночью на Запсковье из-за короткого замыкания в моторном отсеке сегодня, 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в 3:21 на пульт управления поступило сообщение о возгорании на Сиреневом бульваре, 1. В автомобиле Lada 2011 года выпуска выгорел моторный отсек, огнем также поврежден салон машины.

А 26 ноября в 7:38 в деревне Теребени Опочецкого района сгорели две хозяйственные постройки. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в сарае. Кроме того, в 13:31 в деревне Раково Печорского района также произошло возгорание сарая. Причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 18:37 из-за неосторожного обращения с огнем сгорело бесхозное строение в деревне Плессы Бежаницкого района на улице Песочная, 21. Огнем повреждено потолочное перекрытие. Позднее, в 21:02 сотрудники пожарной охраны выезжали по сообщению о возгорании в деревне Торошино Псковского района. Там огонь повредил хозяйственную постройку и сгорела баня. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В Великолукском районе в СНТ «Чайка» в дачном доме выгорела кухня, в комнате огнем повреждена стена. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.