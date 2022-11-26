Происшествия

Шесть единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю

22 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники Росгвардии в Псковской области с 21 по 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили 14 административных правонарушений и изъяли 6 единиц оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%.