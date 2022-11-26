Происшествия

Порхович ответит в суде за повторную незаконную продажу алкоголя

Житель Порховского района предстанет перед судом за повторную незаконную продажу алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Мужчина, привлеченный к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной продукции и подвергнутый штрафу в размере 15 тысяч рублей, в апреле вновь незаконно продал 5-литровую бутылку спиртосодержащей жидкости.

Уголовное дело по статье 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции) направили в Порховский районный суд.