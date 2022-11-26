Происшествия

Около четырех миллионов рублей отдали жители Псковской области мошенникам

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Дедовичей поддались на уловки злоумышленников и лишились денежных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким псковичам, великолучанам и жителям поселка Дедовичи, в том числе пенсионерам, позвонили незнакомцы, которые представлялись банковскими служащими и сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогами якобы предотвращения несанкционированного оформления кредитов, попытки взлома личного кабинета пользователя, получения заработка от инвестиций на сайте известной компании они завладели денежными средствами этих граждан на общую сумму около четырех миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.