Происшествия

Россиянин не удержал младенца при смене подгузника, ребёнок погиб

В Омской области мужчина не удержал ребенка во время смены подгузника и уронил его, младенец погиб. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в августе 2022 года. Мужчина, во время ухода за шестимесячным ребенком, взял его на руки и, удерживая одной рукой, второй рукой пытался снять подгузник, однако не удержал ребенка в руках и уронил. В результате этого младенец упал, ударившись головой о ногу родителя. От полученных повреждений спустя месяц ребенок скончался.

Против россиянина было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.