Происшествия

Почти 20 жителей Псковской области стали жертвами телефонных мошенников за неделю

18 жителей Псковской области стали жертвами преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий, в частности, телефонных мошенничеств за прошедшую неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Противоправными действиями злоумышленников потерпевшим причинён ущерб от 10 до 480 тысяч рублей. Всего на сумму свыше 2,5 миллионов рублей.

Хищение денежных средств жителей области совершено под предлогом мнимых блокировок банковских карт, предотвращения несанкционированного доступа к счетам и списания денежных средств, оплаты покупок на интернет-площадках.

По всем фактам в отношении неустановленных лиц, использующих «подменные» телефонные номера, в том числе специальных служб и органов власти, правоохранительными органами возбуждено и в настоящее время расследуется 18 уголовных дел.