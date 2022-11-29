Происшествия

Великолучане передали мошенникам около миллиона рублей

Двое жителей Великих Лук поддались на уловки мошенников и лишились порядка миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, двум горожанам звонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками банковской сферы. И под предлогом якобы предотвращения несанкционированного оформления на них кредитов настоятельно рекомендовали им срочно перевести денежные средства на «безопасные счета». Великолучане последовали советам незнакомцев и перечислили на указанные им номера порядка миллиона рублей.

Когда мужчины убедились, что их ввели в заблуждение, то обратились за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.