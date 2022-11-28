Происшествия

Госинспектор Ространснадзора попался на получении взятки в Псковской области

Уголовное дело возбудили в отношении государственного инспектора территориального отдела государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по факту получения взятки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Госинспектор получил взятку в размере 15 000 рублей за оказание содействия гражданину в беспрепятственном прохождении принадлежащего ему большегрузного автомобиля через стационарный контрольный пункт с возможным превышением допустимой нагрузки, как следствие - непривлечение водителя и иных лиц к административной ответственности.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие).

Санкция указанной статьи уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль.