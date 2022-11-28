Происшествия

12-летней девочке сломали позвоночник на уроке физкультуры в российской школе

12-летней девочке на уроке физкультуры в школе №145 в Первомайском районе Новосибирска сломали позвоночник 28 ноября.

«Дети были на уроке физкультуры, сестра сидела на матах, а мальчик прыгнул на нее со всей силы сзади. Она сложилась пополам!» - рассказала сестра пострадавшей.

По словам девушки, ее сестра получила перелом позвоночника в двух местах и сейчас находится в больнице, пишет «МК в Новосибирске».

Сибирячку также возмутило, что классный руководитель, которого вызвали в спортзал, не поспешила вызывать скорую медпомощь. Она просто дала ребенку таблетку обезболивающего и позвонила родителям. Пока те не приехали в школу, рядом с девочкой находился только физрук.

«Прошу огласки этой ситуации. В школе отмалчиваются, а родители мальчика разводят руками и говорят, что не могут с ним справиться», - рассказала женщина.

Девушка добавила, что семья пострадавшей школьницы написала заявления в полицию и районный отдел образования.

«МК в Новосибирске» попытался получить комментарий по поводу случившегося в образовательном учреждении, но там отказались обсуждать происшествие и повесили трубку.