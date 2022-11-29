Происшествия

Палкинского грабителя будут судить за избиение сожительницы в ходе бытовой ссоры

37-летний житель Палкино предстанет перед судом за избиение сожительницы в ходе бытовой ссоры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Палкинского района.

В июле в Палкино между двумя сожителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов потерпевшей. Женщина получила телесные повреждения в виде ушиба, кровоподтеков и ссадин.

Отмечается, что мужчина имеет непогашенную судимость за совершение преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия).

Заместитель прокурора района утвердил обвинительный акт в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Уголовное дело направили в суд.