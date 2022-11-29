Происшествия

Россиянка заказала убийство школьницы и отправилась в тюрьму

Жительница города Кызыла в декабре 2020 года наняла киллера для устранения 8-летней дочери скончавшегося мужа, которая была рождена от другой женщины, пишет «МК Тыва».

Причиной стала борьба за наследство покойного в виде жилого помещения, здания и земельного участка. Ребенок был наследником первой очереди. По информации СУ СК РФ по Республике Тыва, женщина с целью единоличного получения недвижимости наняла исполнителя убийства, которому пообещала 180 тысяч рублей. Женщина показала, где учится и проживает девочка, показала ее киллеру. Когда ребенок стоял на остановке в ожидании автобуса, она передала электрошокер для оглушения малолетней и дальнейшей инсценировки несчастного случая.

Запланированное убийство не было доведено до конца по независящим от воли заказчицы обстоятельствам. Ее действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии общего режима.