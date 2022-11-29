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Происшествия

Мертвого россиянина нашли висящим на заборе

29.11.2022 14:28|ПсковКомментариев: 0

Тело 41-летнего мужчины, который висел на заборе, нашли в Красноярском крае. Предположительно, мужчина погиб от обморожения.

Тело обнаружили местные жители. Они рассказали, что мужчина висел вниз головой на заборе, который соединял два участка, пишет «МК Красноярск». Более того, жильцы поселения рассказали, что не знают этого мужчину, утверждая, что это не житель частного сектора.

В полиции рассказали, что, предположительно, мужчина перепутал двор, стал перелазить через забор, но в какой-то момент не смог с него слезть и провел на нем большое количество времени. Смерть, возможно, наступила из-за переохлаждения.

Теги: #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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