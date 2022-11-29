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В России похитили девушку за отказ выйти замуж

29.11.2022 15:04|ПсковКомментариев: 0

18-летнюю девушку похитили в Тамбовской области за отказ выйти замуж. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Днем 18 ноября 20-летний молодой человек, его отец и старший брат ворвались в квартиру, где проживали их знакомые и, применяя физическую силу, схватили девушку, вынесли на улицу и без ее согласия увезли в Нижегородскую область. Через несколько дней потерпевшей удалось убежать от злоумышленников и обратиться за помощью к сотрудникам полиции. Мотивом совершения преступления стал отказ родственников девушки выдать ее замуж за 20-летнего подозреваемого.

Во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального УМВД России в кратчайшие сроки удалось задержать подозреваемого. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Его отец и старший брат объявлены в федеральный розыск.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 126 УК РФ.

Теги: #похищение
Источник: Псковская Лента Новостей
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