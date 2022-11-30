Происшествия

Два дома горели в Псковской области

Нарушение правил эксплуатации печи стало причиной возгорания в Великолукском районе 29 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в 20:49 на пульт управления ведомства поступило сообщение о возгорании в поселке Мелиораторов. В хозяйственной постройке размером 3 на 3 метра сгорел поток по всей площади.

В деревне Булынино Великолукского района в 23:31 в жилом доме сгорела кровля. Причиной возгорание стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла. Сотрудникам пожарной охраны удалось спасти четыре хозпостройки.

В 00:25 в Новоржеве на улице Карла Маркса в бесхозном строении размером 6 на 15 метров огонь уничтожил кровлю, здание выгорело. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Сотрудники пожарной охраны спасли жилой дом и хозпостройку.

Из-за неправильной эксплуатации печи в Середке Псковского района выгорел изнутри жилой дом. От возгорания спасена хозяйственная постройка.