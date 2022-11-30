Происшествия

Пскович попался на краже сладостей ранним утром

Подозреваемого в краже из магазина на улице Труда задержали в Пскове 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 6:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Труда поступил сигнал «тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 21-летнего псковича, который украл из торгового зала кондитерские изделия

Для дальнейшего разбирательства молодого человека передали сотрудникам полиции.