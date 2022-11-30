Происшествия

Насмерть замёрзшего пятиклассника обнаружили у российской школы

В Пермском крае около школы обнаружили замёрзшего насмерть пятиклассника.

11-летний мальчик ушёл в школу и не вернулся домой. Известно, что мать ребёнка не заявляла в полицию о пропаже сына. По словам бабушки, внук зашёл домой после уроков, взял бутылку с самогоном и ушёл, сообщает «Газета.ру».

Ёмкость с алкоголем обнаружили около тела мальчика. О том, пил ли он его, неизвестно. Согласно предварительной версии, ребёнок скончался в результате переохлаждения.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причину смерти мальчика и назначают экспертизы.