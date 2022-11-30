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С каким сложностями приходится сталкиваться при раскрытии убийств, рассказал псковский полицейский

С каким сложностями приходится сталкиваться при раскрытии убийств, рассказал начальник отдела УУР УМВД России по Псковской области подполковник полиции Алексей Ламп в ходе онлайн-конференции 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Попытки сокрытия следов преступления, маскировка убийства под безвестное исчезновение человека, тщательная подготовка к преступлению», - перечислил он.

Напомним, за истекший период года в регионе совершено 22 убийства (в прошлом году - 25), в настоящее время остается нераскрытым одно убийство.

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Кроме того, Алексей Ламп привел статистику зарегистрированных в этом году случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью и легкого вреда здоровью: