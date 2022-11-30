Происшествия

Поросенка и 10 кур спасли при пожаре в Себежском районе

Поросенка и 10 кур спасли при пожаре в Себежском районе 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в 6:43 на пульт управления поступило сообщение о возгорании в деревне Ковалево-Сиженье. В хозяйственной постройке размером 6 на 4 метра огонь повредил потолочные перекрытия. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке. Также сотрудники пожарной охраны спасли от возгорания двухквартирный жилой дом.

Кроме того, в этот день в 12:57 в деревне Селюгино Новоржевского района сгорело бесхозное строение размером 5 на 8 метров. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Сотрудникам пожарной охраны удалось локализовать возгорание и спасти жилой дом.

Также в деревне Борисовичи Псковского района на улице Венской в автомобиле Renault выгорел моторный отсек, салон закопчен по всей площади. Причиной возгорания стала разгерметизация топливной системы.