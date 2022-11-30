Происшествия

Россиянка ударила женщину ножом в лицо за громкий разговор по телефону в метро

Пассажирка московского метро, недовольная тем, что сидевшая рядом женщина громко разговаривала по телефону, ударила ее ножом в лицо, подозреваемую задержали.

Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от «Говорово» до «Минской», сообщает РИА Новости.

«В ходе выяснения отношений злоумышленница, высказывая угрозы жизни и здоровью женщины, ножом нанесла ей удар в область лица. После этого она вышла из вагона и скрылась с места происшествия», — добавили в полиции.

Проехав еще одну станцию, пострадавшая обратилась за помощью к полицейским. Те вызывали ей бригаду медиков. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в главке.

Вскоре подозреваемую задержали на станции метро «Октябрьское Поле»: у 50-летней москвички изъяли туристический нож.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью один статьи 119 УК. В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — добавили в ведомстве.