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Происшествия

Россиянка ударила женщину ножом в лицо за громкий разговор по телефону в метро

01.12.2022 12:21|ПсковКомментариев: 0

Пассажирка московского метро, недовольная тем, что сидевшая рядом женщина громко разговаривала по телефону, ударила ее ножом в лицо, подозреваемую задержали.

Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от «Говорово» до «Минской», сообщает РИА Новости.

«В ходе выяснения отношений злоумышленница, высказывая угрозы жизни и здоровью женщины, ножом нанесла ей удар в область лица. После этого она вышла из вагона и скрылась с места происшествия», — добавили в полиции.

Проехав еще одну станцию, пострадавшая обратилась за помощью к полицейским. Те вызывали ей бригаду медиков. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в главке.

Вскоре подозреваемую задержали на станции метро «Октябрьское Поле»: у 50-летней москвички изъяли туристический нож.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью один статьи 119 УК. В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — добавили в ведомстве.

Теги: #происшествие #метро
Источник: Псковская Лента Новостей
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