Происшествия

В Петербурге осуждённый чиновник переписал квартиры на тёщу, но она отказалась их вернуть

В Санкт-Петербурге осуждённый за растрату бывший чиновник Андрей Ракитянский вновь оказался под следствием из-за тёщи, пишет «Фонтанка».

По данным издания, мужчина, занимавший должность директора Бюро технической инвентаризации Ломоносовского района Ленобласти, в 2018 году получил условный срок за растрату и легализацию преступных доходов. Во время следствия, чтобы скрыть от правоохранителей свое имущество, он фиктивно развелся с женой и переписал на тёщу недвижимость: две квартиры и два коммерческих помещения в Петербурге, а также жилье в Черногории общей стоимостью один миллион долларов.

По истечении условного наказания он попытался вернуть активы, однако тёща ему отказала. Тогда экс-чиновник придумал схему с вымышленным займом тёщи на стоимость имущества, с поддельным паспортом и подставной женщиной, которую надо будет представить нотариусу, чтобы переписать активы снова на себя.

Во время обсуждения деталей аферы со знакомыми, специализирующимися на подобных преступных схемах, экс-чиновник предложил им устранить тещу, однако те отказались от совершения заказного убийства и донесли правоохранителям планы, уточняет 47news.