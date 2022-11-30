Происшествия

Россиянин пытался зарезать знакомого косой за отказ передать телефон

В Артеме Приморского края завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который избил знакомого и пытался зарезать его косой. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в августе 2022 года во время застолья в квартире дома по улице Олейника в селе Ясное обвиняемый потребовал от знакомого передать ему телефон. Получив отказ, фигурант начал избивать потерпевшего деревянной палкой, после этого снова потребовал передать телефон. Пострадавший отдал сотовый телефон нападавшему. Затем обвиняемый нанес ему несколько ударов ножом, вывел на улицу и хотел убить косой. Это заметили проходящие мимо люди, и потерпевший, воспользовавшись моментом, сбежал.

Уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой) и части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) направлено в суд.