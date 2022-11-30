Происшествия

Тело мужчины обнаружили при пожаре в Пскове

Тело мужчины обнаружили при пожаре в Пскове 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт управления в 5:40. Двухквартирный дом на переулке Известковый, 7 выгорел изнутри по всей площади. Сотрудники пожарной охраны обнаружили тело владельца одной из квартир – мужчины 1960 года рождения. Предварительная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печи.

Также в этот день в 15:43 в деревне Сенютино Невельского района сгорели садовый дом и пристройка из-за аварийного режима работы электрообогревателя. В 17:20 в деревне Федово Бежаницкого района сгорело бесхозное строение из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

Кроме того, сегодня, 2 декабря, в 00:57 на пульт управления МЧС поступило сообщение о возгорании в деревне Горожане Новосокольнического района. На улице Сомоленская, 31 сгорел жилой дом 6 на 9 метров. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.