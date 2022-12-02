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Арест земельного участка побудил псковича оплатить налоговую задолженность

Арест земельного участка побудил псковича оплатить налоговую задолженность в размере 378 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отделе судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении псковича о взыскании налоговых платежей в размере 378 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель применял различные меры принудительного исполнения, однако должник не оплатил задолженность до ареста земельного участка, предварительная стоимость которого 900 тысяч рублей. Это и способствовало оплате долга.

Для того, чтобы не потерять свой участок, должник внёс денежные средства в полном объеме для погашения налоговых платежей.