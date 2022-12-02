Происшествия

В России вынесут приговор наркоману, который избил жену и сбросил сына с балкона

В Екатеринбурге вынесут приговор 41-летнему местному жителю, обвиняемому в покушении на убийство малолетнего сына и супруги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Инцидент произошел в июне в одном из домов по улице Дагестанской. Мужчина поссорился с супругой, после чего избил ее. Когда он взял табурет и хотел ударить женщину, то за нее заступился 12-летний сын пары - он выбил орудие из рук отца. Затем екатеринбуржец взял нож и нанес им супруге удар по лицу. В свою очередь мальчик также ударил ножом отца, чтобы мать смогла уйти, пишет RuNews24.

Ребенок выбежал на общий балкон, откуда его сбросил отец. Как уточнили в следственном управлении, ребенок упал с высоты не менее 5 метров и получил сочетанную травму головы, туловища и конечностей. В результате он был доставлен в больницу, где жизнь мальчика удалось спасти.

Известно, что ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков, сбыт имущества, полученного незаконным путем, а также угрозу убийством. Также он неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.