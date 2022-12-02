Происшествия

Мать сделала бетонную тумбочку с телом умершей дочери

27-летняя Ванеса Алехандра Мансилья была арестована по подозрению в убийстве своей пятилетней дочери. Тело ребёнка нашли в бетоне, женщина использовала его как прикроватную тумбочку.

По словам подозреваемой, она искупала своих детей и пошла вздремнуть. Когда проснулась, то нашла девочку мёртвой, испугалась и не знала, что делать. Аргентинка рассказала, что у погибшего ребёнка был насморк и она задохнулась, пишет RuNews24 со ссылкой на The Morror.

Полиция не верит в эту версию. Она обвинила женщину в том, что та поместила тело дочери в мешок внутри деревянного ящика, потом заполнила его бетоном. По показаниям друзей и родственников выяснилось, что она заботилась лишь о двух других своих детях, а умершую девочку часто просто оставляла без присмотра в условиях антисанитарии.

При этом девочка была сильно больна, ей делали трахеотомию и ставили назогастральный зонд. Известно и то, что ящик служил прикроватной тумбочкой в этом доме несколько месяцев. Это свидетельствует о том, считает полиция, что аргентинка хотела скрыть следы преступления.

Отмечается, что в полицию обратился отец, а тело погибшего ребёнка нашли спустя четыре дня. Детей обвиняемой временно передали бабушке. Женщина находится под арестом, полиция продолжила расследование.