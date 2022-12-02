Происшествия

Вооруженные грабители ворвались в дом россиян и взяли только воду

Вооруженные грабители ворвались в дом жителя Пятигорска и не взяли ничего, кроме воды. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в частном секторе поселка Свободы. В дом, где проживают четыре человека, в том числе 85-летний пенсионер, ворвались двое вооруженных людей и потребовали воды. Получив искомое, они сели в автомобиль и уехали.

Хулиганов поймали меньше, чем через час после поступившего заявления. В автомобиле, на котором скрылись преступники, находились трое, двое из них судимы.