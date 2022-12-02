Псковичка попалась на краже косметики и канцелярии

Псковские росгвардейцы задержали женщину, которая похитила из торгового зала канцелярские товары, косметические средства и продукты питания.
На пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии, из магазина на улице Труда 2 декабря поступил сигнал «тревога». В торговый центр был направлен экипаж группы задержания.
Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 36-летнюю жительницу областного центра, которая похитила из торгового зала канцелярские товары, косметические средства и продукты питания.
По факту кражи проводится проверка.