Происшествия

Псковичка попалась на краже косметики и канцелярии

Псковские росгвардейцы задержали женщину, которая похитила из торгового зала канцелярские товары, косметические средства и продукты питания.

На пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии, из магазина на улице Труда 2 декабря поступил сигнал «тревога». В торговый центр был направлен экипаж группы задержания.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 36-летнюю жительницу областного центра, которая похитила из торгового зала канцелярские товары, косметические средства и продукты питания.

По факту кражи проводится проверка.