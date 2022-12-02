Происшествия

Россиянка познакомилась с братом убийцы своей сестры и зарезала его

В Амурской области суд приговорил к восьми с половиной годам колонии 21-летнюю жительницу поселка Прогресс, которая зарезала 23-летнего мужчину. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, летом в одном из дворов поселка девушка распивала спиртное с мужчиной, с которым познакомилась незадолго до этого. В ходе разговора она узнала, что молодой человек — брат местного жителя, который несколько лет назад убил ее сестру и был приговорен к 21 году тюремного заключения.

После этого они прошли к гаражам, девушка достала нож из сумки и ударила мужчину в шею. Вскоре он скончался в больнице.

Изначально девушка говорила, что нанесла удар ножом из-за того, что мужчина к ней приставал, но затем изменила показания и назвала причину убийства.