Происшествия

Женщина избила знакомого молотком в Пыталовском районе

Жительницу Пыталовского района осудили за избиение своего знакомого молотком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной прокуратуре.

Установлено, что в мае текущего года подсудимая 1965 года рождения была в гостях у знакомого. В ходе ссоры она нанесла ему не менее пяти ударов молотком по голове.

Суд, принимая во внимание наличие у местной жительницы судимости за убийство, состояние её здоровья – инвалидность 3-й группы, назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.