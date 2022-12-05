Происшествия

Несовершеннолетнего псковича задержали за кражу спиртного из магазина

Росгвардейцы задержали несовершеннолетнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Из магазина на улице Труда поступил сигнал «тревога». В торговый центр был направлен экипаж группы задержания. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 17-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.