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Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность железнодорожника в Псковской области

Управление ФСБ России по Псковской области пресекло противоправную деятельность начальника Великолукского территориального участка Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Осужденный, используя свое должностное положение, совершал мнимые сделки путем заключения с физическими лицами договоров возмездного оказания услуг, которые не исполнялись, а денежные средства, перечислявшиеся на расчетные счета физических лиц за якобы выполненные работы обналичивались и похищались вышеуказанным чиновником.

Приговором Великолукского городского суда Псковской области фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.