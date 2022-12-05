Происшествия

Более 6 млн рублей передали жители Псковской области мошенникам

На территории Пскова, Великих Лук и Псковского района вновь зарегистрированы факты дистанционного мошенничества, жители области лишились средств на сумму более 6 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям областного центра, Великих Лук и Псковского района в последнее время звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков и представителями правоохранительных органов. Они предложили собеседникам во избежание попыток несанкционированного списания денежных средств со счетов или оформления кредитов перечислить сбережения на «безопасные счета».

А другим жителям области от незнакомцев поступили предложения о возможности легкого заработка в Сети. Звонили злоумышленники некоторым горожанам и под предлогом якобы освобождения их родственников от уголовной ответственности за будто бы совершенное ими ДТП, добавили в ведомстве.