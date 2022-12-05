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Ревнивую порховичку осудили за ранение возлюбленного в сердце

50-летнюю жительницу Порховского района привлекли к уголовной ответственности за покушение на убийство сожителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В августе женщина в состоянии алкогольного опьянения у себя дома поссорилась с сожителем. Подсудимая взяла нож, подошла к сидящему на диване на кухне мужчине и три раза ударила его. Два удара женщина нанесла по груди потерпевшего, ранив его в сердце, один - по бедру. Сожитель порховички остался жив, поскольку ему своевременно оказали медицинскую помощь.

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С учётом позиции государственного обвинителя, суд назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.