Происшествия

Школьник распылил газовый баллончик в петербургском метро

В Санкт-Петербурге подросток распылил газовый баллончик в 19-летнего юношу во время конфликта в метро. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на станции «Пушкинская». По данным источника, девятиклассник, выходя из вагона, распылил газовый баллончик в сторону 19-летнего юноши из-за возникшего между ними конфликта.

Сотрудники правоохранительных органов задержали школьника и передали его родителям. Отмечается, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.