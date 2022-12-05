Школьник распылил газовый баллончик в петербургском метро

В Санкт-Петербурге подросток распылил газовый баллончик в 19-летнего юношу во время конфликта в метро. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на станции «Пушкинская». По данным источника, девятиклассник, выходя из вагона, распылил газовый баллончик в сторону 19-летнего юноши из-за возникшего между ними конфликта.
Сотрудники правоохранительных органов задержали школьника и передали его родителям. Отмечается, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.