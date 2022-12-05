Происшествия

Россиянин хотел успокоить сожительницу и случайно убил её ударом ножа

55-летнего мужчину в Волгограде подозревают в убийстве 54-летней сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в одной из квартир города. Там между мужчиной и женщиной произошла ссора. Желая прекратить конфликт, подозреваемый взял нож, нанес им несколько ударов в ногу своей сожительницы, после чего покинул квартиру. Вернувшись спустя непродолжительное время, мужчина обнаружил, что женщина не подает признаков жизни. После он сам позвонил в правоохранительные органы и рассказал о случившемся.

Волгоградца задержали, возбуждено уголовное дело.