Происшествия

Восемь человек эвакуировали из многоквартирного дома в Кунье из-за пожара

Восемь человек эвакуировали из многоквартирного дома в Кунье из-за пожара 5 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В МЧС о возгорании на улице Дзержинского, 90 сообщили в 17.25.

В многоквартирном жилом доме происходило горение сажи в дымоходе.

Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Кроме того, в 9.52 ещё один пожар ликвидировали в деревне Хотицы Псковского района. Там изнутри выгорела хозяйственная постройка, в жилом доме огонь повредил стену. По предварительной информации, причиной стал аварийный режим работы электросети.