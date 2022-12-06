Происшествия

Восьмиклассник нанёс ножевые ранения сверстнику в российской школе

Учащийся школы №21 в Нижневартовске доставлен в больницу с ножевым ранением после конфликта с другим учеником. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации города во вторник.

«6 декабря около 08:00 между учащимися 8-го класса СШ №21 произошел конфликт, в результате которого один другому нанес ножевые ранения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье», - приводит сообщение ТАСС.

В пресс-службе отметили, что занятия в школе продолжаются. На месте работают правоохранительные органы. Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко дал поручение председателю комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу выяснить причины и уточнить обстоятельства произошедшего.

Следственный отдел по городу Нижневартовск СУ СК России по Югре организовал проверку в связи с ЧП, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, проводится осмотр места, опрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливается степень тяжести вреда здоровью потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе УМВД по Югре сообщили, что с напавшим на пострадавшего подростком и его матерью работают инспекторы ПДН. Несовершеннолетние воспитываются в благополучных семьях, занимаются спортом и ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадали. Также проверку из-за инцидента начала прокуратура, сообщили в пресс-службе областного ведомства.