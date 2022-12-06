Происшествия

Подросток зарезал таксиста в российском регионе

17-летний молодой человек убил таксиста в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону 6 декабря.

Как установили следователи, 4 декабря подросток вызвал себе автомобиль в одно из сел Барабинского района. Во время поездки подросток нанес мужчине несколько ударов ножом в область лица и шеи, пишет RuNews24.

62-летний потерпевший оказал сопротивление и смог уехать с места происшествия. Однако доехав до соседнего села, скончался от полученных ран. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый задержан. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте.