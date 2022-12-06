Происшествия

Более 2,5 млн рублей передали мошенникам жители Псковской области

Несколько жителей Псковской области лишились свыше 2,5 миллионов рублей из-за действий мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям областного центра, а также города Опочки, поселка Красногородск и Палкинского района в последнее время звонили неизвестные лица, которые представлялись банковскими служащими и сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что во избежание попыток несанкционированного списания денег с их счетов или оформления кредитов необходимо незамедлительно перечислить сбережения на «безопасные счета». Некоторым собеседникам пообещали решить вопрос с денежной компенсацией за ранее приобретенные лекарства.

Несколько жителей региона поддались на уловки мошенников и лишились в общей сложности свыше 2,5 миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведется расследование.