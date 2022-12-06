Происшествия

Юношу с татуировкой на левом запястье разыскивают в Пскове

18-летнего Александра Вьюгина разыскивают в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Его местонахождение неизвестно с 3 декабря. У мужчины имеется татуировка на левом запястье.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза.

Был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны с белыми лампасами, темно-синие кроссовки с оранжевой полосой, черную вязаную шапку.

Все, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Александра Вьюгина, могут сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.