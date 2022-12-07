Происшествия

Великолучанин попался на краже алкоголя в магазине

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии 7 декабря получил сообщение, что из охраняемого магазина на проспекте Ленина поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 28-летнего мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка, добавили в ведомстве.