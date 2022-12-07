Происшествия

Псковские приставы доставили обвиняемого в архангельский суд

Сотрудники отделения специального назначения Псковской области осуществили принудительный привод подсудимого гражданина Азербайджана в суд Архангельска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Мужчина, находясь в Архангельске, совершил преступление, предусмотренное пунктами «а», «г» части 2 статьи 161, пунктами «в», «г» части 3 статьи 158 УК РФ (грабеж, кража).

Скрываясь от правосудия, он уехал в Санкт-Петербург, где его обнаружили и признали виновным в совершении административного правонарушения по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).

Ему назначили штраф в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы России. Далее мужчину отправили в центр временного содержания в Пскове, откуда сотрудники отделения специального назначения доставили подсудимого в Соломбальский районный суд Архангельска.