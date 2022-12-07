Происшествия

Женщина ответит в суде за кражу телефона из туалета псковского кафе

Жительница Псковской области предстанет перед судом за кражу мобильного телефона в туалете одного из кафе Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили городской прокуратуре.

В октябре женщина, находясь в помещении санузла в одном из кафе города Пскова, увидела забытый посетителем на полу мобильный телефон стоимостью 40 тысяч рублей и тайно похитила его, положив в карман одетой на ней куртки. После женщина покинула кафе.

Уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража) направлено в суд для рассмотрения по существу.