Происшествия

Россиянин незаконно получил почти два миллиона рублей пенсии

Находчивый житель Алтайского края за год незаконно получил почти 2 миллиона рублей пенсии, возбуждено уголовное дело.

«Вскрыт факт необоснованного получения пенсионных выплат жителем города Новоалтайска Алтайского края 1960 года рождения на общую сумму почти 2 миллиона рублей. Предварительно установлено, что в целях хищения средств Пенсионного фонда РФ подозреваемый предоставил справки о якобы особом характере работы и условий труда на вредных производствах, которые послужили основанием для оформления досрочной льготной страховой пенсии», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Кроме того, в трудовую книжку мужчина сам внёс недостоверные сведения о трудовом стаже. В результате он в течение года получал пенсию, на которую не имел права. Деньги находчивый мужчина потратил на себя.

«На основании материалов УФСБ России по Алтайскому краю органами МВД России в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере», - говорится в сообщении.

Теперь жителю Алтая грозит до 10 лет лишения свободы.