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Псковичка попалась на краже еды в магазине

12.12.2022 10:46|ПсковКомментариев: 0

Росгвардейцы задержали подозреваемую в краже женщину в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Информация поступила 11 декабря в 16:00.

Росгвардейцы прибыли на место и задержали 33-летнюю псковичку. Она похитила из торгового зала продукты питания общей стоимостью 3700 рублей.

Для дальнейшего разбирательства её передали сотрудникам полиции.

Теги: #кража #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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