Происшествия

Псковичка попалась на краже еды в магазине

Росгвардейцы задержали подозреваемую в краже женщину в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Информация поступила 11 декабря в 16:00.

Росгвардейцы прибыли на место и задержали 33-летнюю псковичку. Она похитила из торгового зала продукты питания общей стоимостью 3700 рублей.

Для дальнейшего разбирательства её передали сотрудникам полиции.