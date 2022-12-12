Происшествия

Дом дачника обокрали в Локнянском районе

Дом дачника обокрали в деревне Василево Локнянском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 7 декабря из дачного дома, принадлежащего жителю Санкт-Петербурга, неизвестный похитил три сотовых телефона, десять блоков сигарет и обувь. Причиненный ущерб составил 14 тысяч рублей.

Сотрудники отделения полиции по Локнянскому району установили подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый житель Локнянского района 1987 года рождения. Похищенное обнаружено и изъято.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Проводится расследование.